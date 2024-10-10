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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Койта об игроках РПЛ: «Некоторые на том же уровне, что Собослаи в молодости. Им есть над чем поработать» 

— Вы играли с Домиником Собослаи [в «Ред Булл»]. Есть ли здесь, в российской лиге, люди, которых вы могли бы сравнить с ним по уровню, стилю игры? — Каждый день ты учишься и совершенствуешься.

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