Савёловский посад
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Савёловский посад

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В Москве состоялся гала концерт фестиваля «Территория вдохновения»

В Москве состоялся гала концерт фестиваля «Территория вдохновения»

7 сентября в Большом зале «Стравинский» театра «Геликон-опера» состоялся гала концерт творческого фестиваля «Территория вдохновения».

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