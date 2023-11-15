Продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» «будут разбираться», действительно ли в комедии вырезали сцену

Блогер BadComedian ранее сообщил, что с киносервисов пропал 30-секундный отрывок с Юрием СтояновымПродюсеры сериала «Вампиры средней полосы» «будут разбираться», действительно ли в комедии вырезали сцену, в которой персонаж актера Юрия Стоянова помогает дорисовать граффити «Юра, мы все ********».
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