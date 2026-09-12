Фестиваль студенческих отрядов пройдет в Москве

С 14 по 30 сентября в столице проведут масштабный фестиваль студенческих отрядов. Программа объединит спортивные соревнования, творческие состязания и демонстрацию профессионального мастерства.
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