В ЦБ заявили, что снижать ключевую ставку сейчас опасно

Снижать ключевую ставку в РФ при текущей ситуации в экономике опасно, так как в условиях дефицита рабочей силы и прочих ресурсов могут вырасти издержки на зарплаты и, как следствие, инфляция только разгонится.
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