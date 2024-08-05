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Хабиб – о победе Умара: «Лучшее вложение – это вложение в людей. Умар, спасибо, что выдержал давление и передал эстафету. Это было важно для всей команды»

«Лучшее вложение – это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я. Вчерашний бой Умара Нурмагомедова – наглядный пример дисциплины, самоотдачи и упорства.

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