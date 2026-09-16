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Царьград

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Джеффри Сакс предсказал перемены в БРИКС при руководстве Китая

Джеффри Сакс предсказал перемены в БРИКС при руководстве Китая

Профессор Джеффри Сакс отметил, что переход председательства в БРИКС к Китаю в следующем году станет важным шагом для глобальных перемен.

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