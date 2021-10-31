Джо Байден появился на саммите G20 с «ядерным чемоданчиком»

Народные НовостиПолитикаДжо Байден появился на саммите G20 с «ядерным чемоданчиком» Глава Соединенных Штатов Джо Байден прилетел на встречу лидеров G20 в Италии с «ядерным чемоданчиком».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КушнирБайден тонко намекнул России что пока вы тут дискутируете (без своих чемоданчиков), я могу ВТИХАРЯ под столом нажать кнопочку и тем самим выиграю 2 часа по упреждению согласно методики нападения Гитлера на СССР!!!...Комментировать
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