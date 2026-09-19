Депутат Госдумы Колунов назвал доброй и профессиональной атмосферу на выборах

На избирательных участках работают профессионалы, которые всегда помогут ответить на любой вопрос. Об этом заявил депутат Госдумы, Член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.
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