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Двойное убийство в Сочи: приревновал жену к соседу…

Двойное убийство в Сочи: приревновал жену к соседу…

В преступлении обвиняется 52-летний местный житель. Как выяснили следователи, утром в субботу муж с 50-летней женой были во дворе своего дома, где и возникла ссора: супруг приревновал к соседу.

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