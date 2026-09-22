Двойное убийство в Сочи: приревновал жену к соседу…

В преступлении обвиняется 52-летний местный житель. Как выяснили следователи, утром в субботу муж с 50-летней женой были во дворе своего дома, где и возникла ссора: супруг приревновал к соседу.
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