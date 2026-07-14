Вучич заявил, что Европа все активнее вооружает Украину

Вучич находится в Париже с визитом по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце и посетит парад по случаю Национального праздника Франции 14 июля.