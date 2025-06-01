Васильев против пива на стадионах: «Болельщики приходят ради зрелища, а не напихать в себя всякую дрянь, тем более алкоголь. Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни»

«Я плохо оцениваю идею продажи пива на стадионах. На спортивных объектах алкоголю не место. Болельщики приходят на стадионы посмотреть на спортивные зрелища, а не для того, чтобы напихать в себя всякую дрянь, а уж тем более алкоголь.