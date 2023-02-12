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Андрей Свечников продлил безголевую серию до 16 игр. У него 6 передач в последних 5 матчах

Андрей Свечников продлил безголевую серию до 16 игр. У него 6 передач в последних 5 матчах

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Рейнджерс», продлив безголевую серию до 16 игр. Форвард «Каролины» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (2:6).

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