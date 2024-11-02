Политнавигатор 050808-N-5781F-030.Pacific Ocean (Aug. 8, 2005) - A waist catapult operator runs out after the launch of an F/A-18F Super Hornet, assigned to the “Diamondbacks” of Strike Fighter Squadron One Zero Two (VFA-102), to ready catapult number three for aircraft recovery during flight operations aboard the conventionally powered aircraft carrier USS Kitty Hawk (CV 63).
«Русские там были» – почему захлебнулась атака Израиля на Иран
Комментарии
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фарид сабиров
Не просто так , это очень хорошо что у нас есть такие технологии. А эти твари евреи , убийцы 13000 тысяч с лишним невинных детей ПАЛЕСТИНЦЕВ. Хорошо не кончат , их окружение из прикончит.
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19 час.
Алексей Горшков
По-моему, это - как присутствие северокорейцев на СВО - там находятся ВРЯД ЛИ, но если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ - это же ЗДОРОВО !!!
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13 час.
Хамид Ибрагимов
Уничтожить то что не должно быть по Велению Бога. Богом проклятый народ должен вечно скитаться. На очереди проклятая мелкобритания, и не состоявшийся гегемон окупант на крови индейского народа.
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7 час.
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