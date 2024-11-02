«Русские там были» – почему захлебнулась атака Израиля на Иран

фарид сабиров Не просто так , это очень хорошо что у нас есть такие технологии. А эти твари евреи , убийцы 13000 тысяч с лишним невинных детей ПАЛЕСТИНЦЕВ. Хорошо не кончат , их окружение из прикончит.

Алексей Горшков По-моему, это - как присутствие северокорейцев на СВО - там находятся ВРЯД ЛИ, но если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ - это же ЗДОРОВО !!!