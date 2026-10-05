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Царьград

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В Ростове на сутки отключат воду в Советском районе 6 октября

В Ростове на сутки отключат воду в Советском районе 6 октября

В Советском районе Ростова 6 октября с 9:00 до 9:00 следующего дня не будет холодной воды в границах улиц Зорге, Малиновского, Стабильной и проспекта Коммунистического из-за подключения наружных сетей к действующей сети.

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