В Ростове на сутки отключат воду в Советском районе 6 октября

В Советском районе Ростова 6 октября с 9:00 до 9:00 следующего дня не будет холодной воды в границах улиц Зорге, Малиновского, Стабильной и проспекта Коммунистического из-за подключения наружных сетей к действующей сети.
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