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Сорокин о людях в России и США: «В целом такие же – живут и работают. В Америке любят small talk и пообщаться, они более открытые»

Вратарь « Айлендерс » Илья Сорокин высказался о разнице между людьми в России и США. – По чему российскому вы скучаете в Америке? – По родным.

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