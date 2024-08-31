Россияне все больше тревожатся из-за новой мобилизации, но не видят в ней необходимости

Большинство россиян не ожидают второй волны мобилизации и не видят в ней необходимости, но все больше граждан тревожатся из-за того, что ее могут объявить, показывают результаты августовского опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении RTVI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии