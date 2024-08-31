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Россияне все больше тревожатся из-за новой мобилизации, но не видят в ней необходимости

Россияне все больше тревожатся из-за новой мобилизации, но не видят в ней необходимости

Большинство россиян не ожидают второй волны мобилизации и не видят в ней необходимости, но все больше граждан тревожатся из-за того, что ее могут объявить, показывают результаты августовского опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении RTVI).

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