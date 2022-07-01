Россиянам спишут более 3 миллиардов рублей долгов без суда

В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам. Это общая сумма по одобренным заявкам с момента запуска такой практики (с сентября 2020 года по май 2022-го), рассказали в Минэкономразвития.