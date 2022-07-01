Журнал «Профиль»

13 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Похоже на Культурную революцию в Китае- домну в каждый двор. А просто расширить факультативно уроки информатики для ж...Российские школьн...
  • Наталья Середа
    Надо вытаскивать специалистов из глубинки, а не с Запада.Продажи "Автоваза...
  • Traveller
    Повар?Сдавшийся на "Азо...

Россиянам спишут более 3 миллиардов рублей долгов без суда

Россиянам спишут более 3 миллиардов рублей долгов без суда

В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам. Это общая сумма по одобренным заявкам с момента запуска такой практики (с сентября 2020 года по май 2022-го), рассказали в Минэкономразвития.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх