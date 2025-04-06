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Царьград

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Адвокат Гуцул обвинила молдавские спецслужбы во вмешательстве в суд

Адвокат Гуцул обвинила молдавские спецслужбы во вмешательстве в суд

Адвокат Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии, Наталья Байрам заявила о незаконном вмешательстве Службы информации и безопасности Молдавии в арест политика, назвав это политическим заказом.

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