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В Китае представили систему зарядки электрических самосвалов за 18 минут

В Китае представили систему зарядки электрических самосвалов за 18 минут

Добыча полезных ископаемых зависит от бесперебойного соблюдения графиков, и каждый простой самосвала в ожидании зарядки напрямую подрывает операционную маржу.

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