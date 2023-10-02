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Районная неделя

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Морской центр на Ленинградке проведет турнир по судомодельному спорту

Сотрудники Морского центра имени Петра Великого объявили о проведении совместно с международной федерацией Судомодельного спорта, а также с федерацией Судомодельного спорта России соревнований для всех желающих.

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