Морской центр на Ленинградке проведет турнир по судомодельному спорту

Сотрудники Морского центра имени Петра Великого объявили о проведении совместно с международной федерацией Судомодельного спорта, а также с федерацией Судомодельного спорта России соревнований для всех желающих.
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