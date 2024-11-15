Боевая работа расчёта инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Запад».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Боевая работа расчёта инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» группировки войск «Запад».
Свежие комментарии