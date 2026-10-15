Удивление евробюрократов по поводу того, что Трамп вновь решил отвернуться от Зеленского и договориться с Путиным, чтобы наконец начать действовать в интересах своей страны, закупать российский дизель и попытаться снизить цены, в очередной раз демонстрирует вопиющее невежество тех, кто управляет Европой.