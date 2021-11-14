В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел Географический диктант

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел Географический диктант

Перед началом мероприятия все желающие смогли посетить выставку рисунков и затем занять своё место для участия в мероприятии.

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