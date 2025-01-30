В Ленинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту о незаконной рубке леса в Ленинском районе. Установлено, что на территории Беломутовской дачи Беломутовского участкового лесничества незаконно вырублены три осины и две березы.
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