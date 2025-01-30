ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Профсоюзы были уничтожены одновременно с Компартией СССР. Поэтому никто не контролирует безопасность труда! Бизнесу д...Рабочий погиб, уп...
  • Evgeni Velesik
    А кто проверяет эти счета? И второе, кто контролирует Управляющие компании? Текущий ремонт? Никто не хочет брать на с...Госдума повысила ...
  • Эльдар Алиев
    Вод права надо отбирать, так как подвергают смертельной опасности людейВ Туле попал на к...

В Ленинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

В Ленинском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту о незаконной рубке леса в Ленинском районе. Установлено, что на территории Беломутовской дачи Беломутовского участкового лесничества незаконно вырублены три осины и две березы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх