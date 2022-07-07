Шовина приговорили еще к 20 годам по делу о смерти Джорджа Флойда

Экс-полицейского из США Дерека Шовина, уже ранее осужденного за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда, приговорили к 245 месяцам тюремного заключения, что равняется 20 годам и 5 месяцам, за нарушение гражданских прав Флойда.