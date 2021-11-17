«Обнаружить подводную лодку!»

Тематика поиска подводных лодок (ПЛ) уже рассматривалась автором (противолодочником по образованию и воспитанию, имеющего опыт успешных контактов с иностранными ПЛ (ИПЛ)) в ряде статей, например:ВПК «Подлодки на убой»и ее полная версия – на сайте Отвага«Морской бой в кабинетах»«Робкая надежда.