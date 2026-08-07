Предприниматели подсчитали 57 миллиардов убытков и выдвинули ультиматум власти

Почему государство отказывается платить предпринимателям за сожжённые склады, но требует авансом перечислять налоги? Какую секретную поправку готовят чиновники к программе «5-7-9» и лишатся ли аграрии последней поддержки? Сколько ещё распределительных центров должно быть уничтожено, чтобы власти начали реальные выплаты пострадавшим? И почему международные доноры до сих пор не одобрили выделение ср… Читать далее: https://govorit.