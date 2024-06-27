Reuters: страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы ЕС с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и "других вредных действий" со стороны Москвы.
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