В Костромской области полицейские вернули домой детей

Вечером при движении по маршруту патрулирования сотрудники ДПС ОСВ ГИБДД Дмитрий Смирнов и Евгений Никифоров обратили внимание на светоотражающие элементы на одежде пешеходов, передвигавшихся по обочине автодороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо».