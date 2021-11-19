В Костромской области полицейские вернули домой детей

Вечером при движении по маршруту патрулирования сотрудники ДПС ОСВ ГИБДД Дмитрий Смирнов и Евгений Никифоров обратили внимание на светоотражающие элементы на одежде пешеходов, передвигавшихся по обочине автодороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо».
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