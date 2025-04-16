«Бомбят как сумасшедшие»: Американцы запретили русским наступать на Сумы и Харьков

Мне всегда очеь смешно когда америкосы и другие дебилы что то запрещают России делать: беречь Сумы, реже бомбить Окраину и еще что_то подр

Людмила Байкова Байкова

что то подобное. Обещают бешенные санкции( как и сами бешенные волки). Ничего у америкосов не выйдет. Сегодня слышала такую фразу "били, бьем и будем бить"