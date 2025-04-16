Вашингтон хочет оставить нас без Сумской и Харьковской областей. Трамп крайне недоволен: уничтожены высокопоставленные офицеры.
«Бомбят как сумасшедшие»: Американцы запретили русским наступать на Сумы и Харьков
Комментарии
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Людмила Байкова Байкова
Мне всегда очеь смешно когда америкосы и другие дебилы что то запрещают России делать: беречь Сумы, реже бомбить Окраину и еще что_то подр
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11 час.
Людмила Байкова Байкова
что то подобное. Обещают бешенные санкции( как и сами бешенные волки). Ничего у америкосов не выйдет. Сегодня слышала такую фразу "били, бьем и будем бить"
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11 час.
Анатолий Анатольев
Отличная РАБОТА БРАТЬЯ!!!!!!!!
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7 час.
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