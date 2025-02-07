Предательство на третий год войны, связанное с наследием Ельцина. Кланы подминают под себя Россию, а пятая колонна двинулась с Урала на Москву?Если на фронтах СВО Россия, похоже, переломила ситуацию в свою пользу (хотя, разумеется, до Победы ещё далеко и долго), то с внутренними врагами русские не могут справиться до сих пор.
Предательство на третий год войны. Кланы подминают под себя Россию?
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Sergey Ivanov
Не там врагов ищете, господа патриоты! Та сволота, которая сидит в обоих ельцин- центрах- просто прикрытие. Это- ширма, за которой прячутся истинные авторы всей этой мерзости. Просто задайте себе классический вопрос римского права: -Кому выгодно? -И вы получите ответ: Вся эта ельцинская хрень выгодна нашим дорогим олигархам. Они ведь сильно потеряли за период войны с Украиной. Нет, их состояния выросли. Но потери заключаются в том, что они выросли недостаточно! Вот если бы не было войны... Если бы не было санкций... Как бы выросли они тогда! Так что, ребята, если вы ищете врагов России- ищите их в другом месте. И даже не на Рублевке. Ищите тех, кто завладел русским достоянием: Нефтью, газом, ресурсами... Эти ребятки не моргнув глазом продадут Россию за бесценок! Такова психология любого вора: Втоптать в грязь казенный миллион, чтобы в свой карман положить тысячу... И они предадут нас! Предадут Россию за свои швейцарские капиталы, за виллы и яхты, за сынков, которые учатся в Оксфорде... А в разоренной, проданной России останемся мы. Просто граждане. Русские.
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13 час.
Виктор Бегеба
правильно , чем больше бабла , том больше желают . А это потенциальные предатели . - за копейку мамку продаст - , а родину за бублик .
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13 час.
Андрей Павлов
"Кланы подминают под себя Россию?" А почему вопрос в заголовке? Они ее в 90е и подмяли. Так, вывески менялись. Была "Семибанкирщина", стала "Питерщина".Перераспределили наворованное, пардон приватизированное, в СССР, и все. Не раз писал - в капиталистической стране правит капитал, публичная власть действует в его интересах, что бы она не декларировала. Демонстративное открытие Е-центров и их финансирование из наших налогов нашей властью просто демонстрирует их могущество и их желание отдать должное человеку, сделавшего для них ВСЕ.
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5 час.
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