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Закон и Порядок

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Народные приметы на 27 ноября 2024 года: что нельзя делать в Филиппов день

Народные приметы на 27 ноября 2024 года: что нельзя делать в Филиппов день

По народному календарю 27 ноября 2024 года отмечается праздник Заговенье или Филиппов день, православная церковь вспоминает святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа.

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