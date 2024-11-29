Япония собирается заключить с Россией мир. Дело в территориях?

В Японии заговорили о важности заключения мирного договора с Россией. Как подчеркнул японский премьер-министр Сигэру Исиба, сегодня отношения Москвы и Токио переживают не лучшие времена, взаимодействие стран находится в довольно тяжелом состоянии.