Япония собирается заключить с Россией мир. Дело в территориях?

В Японии заговорили о важности заключения мирного договора с Россией. Как подчеркнул японский премьер-министр Сигэру Исиба, сегодня отношения Москвы и Токио переживают не лучшие времена, взаимодействие стран находится в довольно тяжелом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии