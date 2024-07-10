Объем мирового венчурного рынка во II квартале вырос на 7,9%, до $65,7 млрд

Объем мирового венчурного рынка во втором квартале 2024 года увеличился на 7,9% по сравнению с первым и составил $65,7 млрд, следует из отчета аналитической компании CB Insights (первым об этом написал “Коммерсантъ”).
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