Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" во время выполнения огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции по защите Донбасса.
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" во время выполнения огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции по защите Донбасса.
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