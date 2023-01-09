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Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в понедельник, 9 января, сообщил, что ВСУ сейчас готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища.

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