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Александр Коровин: «Это наглая ложь! Мне не предлагали возглавить МУП «ТТП» Орла»

Александр Коровин: «Это наглая ложь! Мне не предлагали возглавить МУП «ТТП» Орла»

В чём причина ежегодной смены руководителей на городском транспортном предприятии? Что посоветовал бывший директор ТТП Коровин нынешнему Косолапову?  Почему областные и городские власти передумали разрушать электротранспорт? Есть ли перспектива использования электробусов в Орле?  На эти и другие вопросы отвечает экс-директор муниципального транспортного предприятия Александр Коровин в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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