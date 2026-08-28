Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ну это все ради рекламы, ну такое себе колоть препарат с бензиловым спиртом в составе(

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Anonim

Дмитрий Максимов Ну это все ради рекламы, ну такое себе колоть препарат с бензиловым спиртом в составе(

11 кг можно скинуть за 3 месяца на легком дефциците калорий и спорте, зачем травиться какой-то химозой