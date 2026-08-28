Ирина Горбачёва за год сбросила 11 кг, используя препарат Седжаро и формируя здоровые пищевые привычки.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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ДМ
Дмитрий Максимов
Ну это все ради рекламы, ну такое себе колоть препарат с бензиловым спиртом в составе(
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4 н.
A
Anonim
Дмитрий Максимов
Ну это все ради рекламы, ну такое себе колоть препарат с бензиловым спиртом в составе(
11 кг можно скинуть за 3 месяца на легком дефциците калорий и спорте, зачем травиться какой-то химозой
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4 н.
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