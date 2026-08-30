Бывшая ГДР готовит нокаут для Мерца

В сентябре на выборах в трех восточных землях Германии «Альтернатива для Германии» может добиться серьезного успеха и выйти на первое место сразу в двух регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин осадил Зюга...
- Путин осадил Зюга...
- Почему «предбедны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым