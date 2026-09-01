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Русская весна

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США почти на четверть нарастили покупки удобрений из России

США почти на четверть нарастили покупки удобрений из России

Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия 2026 года выросли почти на четверть, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

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