Серхио Перес: Я мог финишировать выше третьего места, если бы лучше стартовал

Серхио Перес: Я мог финишировать выше третьего места, если бы лучше стартовалGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Серхио Перес считает, что финишировал бы в спринте Гран При Бразилии выше третьего места, если бы не провалил старт.
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