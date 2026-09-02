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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о Стивенс: «Она пришла на мой десятый день рождения. Я чувствовала себя самым крутым ребенком на свете»

Коко Гауфф оценила вклад Слоун Стивенс в развитие тенниса среди темнокожих. «Слоун делает большой вклад в теннис, особенно для темнокожих игроков.

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