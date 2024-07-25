Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.
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