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Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.

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