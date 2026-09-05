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Пронедра

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Магнитная буря на выходных 5 и 6 сентября. Учёные сообщили о мощных возмущениях

Магнитная буря на выходных 5 и 6 сентября. Учёные сообщили о мощных возмущениях

Спокойный период в космической погоде, который сохранялся в начале сентября, может завершиться уже в ближайшие дни.

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