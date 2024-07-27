Главы МИД стран АСЕАН призвали к "настоящему" диалогу по Украине

Министры иностранных дел стран АСЕАН призвали к "настоящему" диалогу по Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам 57-ой министерской встречи АСЕАН в Лаосе, передает РИА Новости.
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