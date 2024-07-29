Министерство иностранных дел России осудило "искреннее невежество" МОК по поводу церемонии открытия Олимпиады

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила извинения Международного олимпийского комитета (МОК) за церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвав их "искренними в своем невежестве и безвкусице".
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