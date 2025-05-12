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ЧМ-2025. Швеция против Финляндии, США сыграют со Швейцарией, Чехия встретится с Данией, Словакия – с Австрией

ЧМ-2025. Швеция против Финляндии, США сыграют со Швейцарией, Чехия встретится с Данией, Словакия – с Австрией

Швеция будет противостоять Финляндии, США сыграют со Швейцарией, Чехия встретится с Данией, Словакия – с Австрией.

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