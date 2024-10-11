ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах

В среднем она составляет 60%, но местами доходит и до 100% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%.
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