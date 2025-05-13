Зеленский переходит к Европе: поиск поддержки ЕС вместо США и России

Владимир Зеленский меняет курс: теперь акцент на поддержку стран Евросоюза вместо США. Конфликт обостряется: экономика Украины разрушена, а переговоры в Стамбуле могут выявить контраст между Россией и Украиной.
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